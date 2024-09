"Giusto ospitare l’Alma. Il problema non è nostro, ma del Comune di Fano"

"Perché abbiamo dato il campo sportivo all’Alma Juventus Fano? Beh, ci sarà un motivo. Noi in tutti questi anni lo abbiamo dato all’Acqualagna, al Canavaccio, al San Silvestro, e potrei fare un elenco di 10-15 società". A dirlo è Augusto Bonaventura, il presidente dell’Unione sportiva Fermignanese che ha consentito all’Alma Juventus Fano di iscriversi al campionato di Eccellenza concedendole l’uso del campo. "La questione dell’iscrizione non riguarda noi – rincara Bonaventura –, la Federazione ha le carte per decidere".

Ma se voi non aveste concesso il campo di gioco a una squadra sfrattata dal proprio comune e disconosciuta dalla maggioranza dei tifosi, questa squadra non sarebbe stata iscritta.

"Magari gliel’avrebbero dato altre società, il campo".

Nessuno l’ha fatto, in provincia, solo voi.

"L’abbiamo fatto nell’interesse della nostra società".

A quanto ammonta l’accordo economico con il presidente dell’Alma?

"La parte economica non è un problema vostro. Può capitare di avere problemi e ritrovarsi senza un terreno di gioco a disposizione. Domenica scorsa abbiamo giocato un’amichevole, è stata una bella giornata. C’erano 200 persone di Fano".

Il sindaco Emanuele Feduzi teme problemi di ordine pubblico con l’inizio del campionato. Lei no?

"Nessun timore, come ha appunto dimostrato l’amichevole. Questo aspetto è stato sopravvalutato".

Torniamo alla parte economica: siete sereni da questo punto di vista?

"Sì, considerando che dal Comune non ci arrivano contributi di alcun tipo. E di quest’accordo beneficeranno anche bar e ristoranti grazie al fatto che arriveranno tifosi da Fano"

Quindi andate avanti.

"Sì, certo. Il problema non è nostro, semmai è un problema del Comune di Fano che non è stato capace si tenersi una società storica come l’Alma".

r. f.