Gli agenti premiati con encomi Erano presenti anche le famiglie

Ed ecco i poliziotti premiati con encomi e lodi per esser intervenuti in situazioni di pericolo: assistente capo coordinatore Tommaso Scafuto, assistente capo Vincenzo Ciavarella, vice sovrintendete Luca Piersanti, vice questore Stefano Seretti, vice ispettore Ivan Carboni, vice ispettore Raffaele Bartolacci, ispettore superiore Paolo Buccarini, assistente capo Giuseppe Sepede, ispettore Massimo Regoli, assistente capo Alex Taboni, assistente capo coordinatore Roberto Morbidelli assistente capo coordinatore Francesco Grasso, assistente capo coordinatore Riccardo Perugini. Assistente Capo Venturino Capalbi per aver espletato un’attività di soccorso pubblico, conclusasi con il salvataggio di una donna che aveva manifestato intenti suicidi a Pesaro, il 9 agosto del 2018.

Poi la ricorrenza del 171° anno della fondazione, è continuata nel pomeriggio nel Centro Arti Visive Pescheria, dove si è tenuto un incontro aperto al pubblico con funzionari della Questura, nel corso del quale sono state fornite ai cittadini importanti informazioni sulle migliori modalità con l’utente può attivare i servizi di soccorso pubblico, allo scopo di consentire ai soccorsi di intervenire rapidamente e con il massimo dell’efficacia.

Nello stesso contesto il personale della Polizia di Stato ha illustrato le più innovative attrezzature in dotazione alle Volanti per poter rispondere nel minor tempo possibile alle richieste dei cittadini che possono trovarsi in gravi difficoltà o in situazioni di pericolo che non permette di perdere neppure un minuto.

L’iniziativa di ieri alla Pescheria ha avvicinato, come raramente succede, la cittadinanza al ruolo del poliziotto e all’organizzazione del servizio suscitando molto interesse e curiosità.