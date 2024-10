Grazie a “Non ti scordar di me“ si disvela l’intelligenza artificiale

“Intelligenza artificiale verso il Terzo Millennio“ è il tema del talk promosso per sabato alle 17,30 all’hotel Charlie di Pesaro, in viale Trieste 281, promosso dall’Associazione “Non ti scordar di me“, col patrocinio di Regione, Comune, Università degli studi di Urbino. Nel corso dell’evento ci sarà una mostra d’arte visiva dedicata all’applicazione artistica della intelligenza artificiale a cura di Michele Giannasi e Nico Angelone.

"“Non ti scordar di me“ – ha esordito il vice presidente regionale Almerindo Duranti – è un’associazione di promozione sociale iscritta nel registro del Terzo Settore, fondata nel 2014 con l’intento della diffusione della cultura della democrazia, della libertà e del rispetto reciproco dei cittadini. L’attività si estrinseca nella raccolta di fondi e nel destinarli ad iniziative socioculturali in maniera integrale, stante l’assenza di costi amministrativi ad esclusione di servizi bancari essenziali. Tra le iniziative, in questi anni, da segnalare: finanziamento per la ricerca sull’Alzheimer; borse di studio a studenti post sisma 2016; donazione mascherine per pandemia; sostegno e viaggio umanitario in Ucraina; concerto al Teatro dell’Aquila di Fermo; finanziamento del restauro di un dipinto del XVII secolo; finanziamento per acquisto macchinario sanitario innovativo".

Il consigliere Luciano Roberti ha spiegato come si svolgerà il convegno. "Si parlerà di etica, psicologia, filosofia, letteratura, arte, la stessa idea di umanità. E’ in questo campo ad impronta prevalentemente umanistica che abbiamo costruito il nostro convegno che si articolerà nel formato del talk condotto e moderato da Alessandro Cecchi Paone. Relatori: per l’aspetto etico Francesca Rossi che è un’informatica e ricercatrice italiana di Ancona; per l’aspetto filosofico Francesco Valagussa che è professore ordinario di Filosofia Teoretica alla Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano; per i riferimenti letterari Gianfranco Pacchioni che è ordinario di chimica dei materiali presso l’Università Milano Bicocca. Infine per l’aspetto delle applicazioni artistiche il pesarese Davide Riboli, autore di composizioni multimediali, testi teatrali, traduzioni, saggi e racconti. Ha partecipato a due edizioni della Biennale di Venezia, ha collaborato anche con Dimitri Alithinos, Carmelo Bene, Francesco Calcagnini, Andrea Camilleri, Massimo Dolcini, Pierre Klossowski, Pier Luigi Pizzi, Luca Ronconi, Paolo Terni, Aldo Trionfo. Dal 2022 è professore ordinario all’Accademia di Belle Arti di Sassari. Si occupa di intelligenza artificiale applicata alle Arti Visive e alla Musica. Alla presentazione erano presenti anche Davide Riboli e i consiglieri dell’associazione Antonio De Filippis e Giovanni Pelonghini.

Luigi Diotalevi