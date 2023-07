Greta Cristini a Piobbico: Investite su voi stessi - Consigli di un'esperta

"Oggi inizia il vostro futuro". Cosi Greta Cristini, analista di geopolitica, reporter di guerra e scrittrice ha esordino nel suo intervento rivolto agli studenti. "Rappresentate un fetta peculiare della nuova generazione, dovete investire sulle vostre capacità". La Cristini ha poi suggerito agli studenti di porsi subito degli interrogativi, di guadare alle proprie passioni e ipotizzarle come lavoro e di analizzare i propri punti di forza. "Provate a dipingervi e disegnarvi – ha continuato la scrittrice – di pensare il vostro lavoro tra 5-7 anni. Chiedetevi quale impatto positivo vorreste avere sul territorio che ora state vivendo. Quando uscite nel fine settimana per parlare con gli amici, chiedetevi cosa vorreste costruire. Porgetevi sempre delle domande". E ancora: "Ci sono e ci saranno momenti della vita che cambieranno il vostro modo di stare al mondo, saranno momenti di crescita". Poi Greta ha suggerito alla platea dei superbravi quattro consigli da tener presente nel percorso della vita: "La gentilezza e la tenerezza con gli altri e per primi verso se stessi. Poi l’umiltà: non sopravvalutatevi mai, testa bassa e pedalare… L’empatia, imparate ad ascoltare il prossimo, sentite cosa ha da dire l’altra persona e infine la fiducia, quella sensazione che si può fare e che certi obiettivi si possono raggiungere. Avere fiducia è importantissimo".

am.pi.