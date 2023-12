I cantieri non partono, il Comune reclama i soldi. Ora li avrà

Due ditte edili che avevano firmato un contratto d’appalto col Comune di Pesaro, la Costruzioni civili Cerasi Spa e la Zaica 2 srl, sono state condannate dal tribunale civile di Pesaro a pagare all’amministrazione 69.373,11 euro.

Stando a ciò che si legge in una determina a firma del responsabile di settore Maurizio Severini, il Comune aveva inviato alle due ditte un’ingiunzione di pagamento della cauzione pari a 53.500 euro per il mancato avvio dei cantieri al San Domenico oltre che alla scuola Dante Alighieri. Le due ditte si erano opposte al pagamento ricorrendo al tribunale, che ha dato ragione all’ufficio opere pubbliche.

Così la Zaica 2 srl e la Cerasi Spa sono tenuto a pagare anche le spese di giudizio pari a 13.374 euro oltre a 2.499 euro per gli interessi legali.

L’ordinanza-ingiunzione per il pagamento della cauzione da parte delle ditte era stata emessa dal Comune il 26 luglio del 2022 ma subito dopo si è aperto il contenzioso in tribunale a Pesaro, con esito favorevole al Comune come stabilito dal giudice civile.