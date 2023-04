I liceali spiegano la robotica agli alunni di elementari e medie

Come avvicinare i bambini al mondo della robotica? È la domanda che si sono posti i ragazzi del Liceo Marconi e la risposta è semplicissima: attraverso il gioco. Si è infatti concluso il progetto "Seidiciannovesimi", che ha visto coinvolti i ragazzi del Marconi e alcune classi dell’istituto comprensivo Pirandello. L’obiettivo era di sviluppare un "pensiero ordinato" nei bambini, che consenta loro di svolgere i compiti per casa da soli, sfruttando al meglio il tempo a disposizione. "Il progetto ha coinvolto gli studenti del mio corso di robotica e fisica applicata – spiega Giacomo Alessandroni, docente del Liceo Scientifico –, i quali hanno incontrato ben cinque classi tra primarie e secondarie di primo grado. Loro sono i protagonisti, che porteranno con sé, oltre a tutto ciò che solo i bambini sanno donare, la capacità di esporre nozioni senza ricorrere a termini tecnici. La sfida, infatti, è spiegare ai bambini cosa si cela dietro al quotidiano, alle mille cose che spesso diamo per scontate". Il progetto ha riscosso molto successo sia tra i più piccoli che tra i più grandi: "Quest’esperienza fatta con loro è stata bellissima e spero si possa rifare – dice Federico Del Bene, della 3ªH del Liceo Marconi –. La classe di bambini è stata bravissima, hanno subito preso parte alla cosa con entusiasmo e tanta voglia di fare. Ovviamente ringrazio anche gli altri ragazzi che erano con me e che si sono divertiti. Sicuramente il progetto che a me, personalmente, è piaciuto di più è stato il primo, ossia quello della costruzione di robottini partendo da bicchieri di carta e con materiali di riciclo, per poi fare una battaglia tra robot. È stato molto emozionante".

Alessio Zaffini