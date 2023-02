I Maneskin a Pesaro Ma prima si scaldano al festival di Sanremo

di Claudio Salvi

Sul concerto dei Maneskin a Pesaro in programma il 23 febbraio alla Vitrifrigo Arena tutto rimane ancora rigorosamente top-secret. Mentre molti dei fan si stanno organizzando per il debutto nei palasport italiani è facile prevedere che qualche ‘aficionados’ arrivi a Pesaro durante i giorni dell’allestimento dello show, visto che proprio la Vitrifrigo Arena è stata scelta come sede per la data zero dell’imminente tour europeo. Intanto la band romana questa sera è tra i candidati all’assegnazione dei Grammy Awards 2023. ll gruppo rock romano, che proprio da X Factor (e quindi dalle selezioni tenutesi a Pesaro), ha iniziato un’impressionante scalata prima in Italia e poi all’estero, è tra i 10 candidati al premio. Secondo i pronostici i Maneskin sono tra i favoriti a prendersi l’ambito trofeo a forma di grammofono.

Intanto, prima dell’avvio del Loud Kids tour europeo, che partirà proprio dalla data zero di Pesaro, i Maneskin saranno al Festival di Sanremo. La serata del festival che prevede la loro presenza è quella di giovedì 9. Si sa già che sul palco dell’Ariston i magnifici quattro saranno accompagnati dal chitarrista dei Rage Against The Machine Tom Morello con cui hanno collaborato per il singolo "Gossip", contenuto nel nuovo album della band romana "Rush!"

Ma noi torniamo a Pesaro e alla febbre per l’attesa del concerto. Il successo planetario della band ha attirato infatti un’attenzione spasmodica non solo dei fan ma anche da parte dei media specializzati ed è sicuro che nei 3-4 giorni previsti per l’allestimento, qualcuno voglia sapere di più e prima degli altri su cosa sta si sta preparando nella pancia dell’astronave. In realtà la scaletta della serata c’è già con i pezzi del nuovo disco. Si tratta solo di mettere a punto - anche in base alle esigenze e alle caratteristiche dei palasport europei - il Loud Kids tour già pensato nel 2021, poi rimandato al 2022 a causa delle pandemie ed ora già delineato nella sue 15 date.

Come anticipato è quasi certo che durante i giorni di allestimento il quartetto più ammirato e seguito del momento non alloggi a Pesaro ma forse in qualche località segreta della vicina Romagna. Così come non è da escludere che per gli spostamenti la band possa muoversi, come da copione per delle vere rockstar, in elicottero (una pista di atterraggio si trova proprio dietro alla Vitrifrigo Arena). Intanto è impossibile da mesi trovare biglietti per il concerto.