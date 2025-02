I nostri fornai approdano in tv

I fornai dell’entroterra sotto i riflettori per la sfida di Il Forno delle Meraviglie. Venerdì sera alle 21.30 su Real Time, canale 31, va in scena il programma condotto da Fulvio Marino dedicato al pane e ai prodotti da forno che vede sfidarsi tra loro tre forni del nostro territorio. Si parte da Fratte Rosa con il forno La Bottega del Pane, per poi spostarsi nell’azienda tutta al femminile de Il Gentil Verde in comune di Acqualagna e finire nella home bakery Solo Cose Buone a Sant’Angelo in Vado. Nella puntata il mastro panificatore e volto di celebri trasmissioni tv Fulvio Marino assaggerà dolci e salati dei tre fornai per assegnare il titolo di miglior forno della provincia di Pesaro e Urbino. Con la partecipazione di Andrea Dianetti, attore e conduttore, come spalla, Marino scoprire la bontà dei prodotti tipici della nostra provincia preparati da realtà che fanno della qualità la propria bandiera: si va dal pane "sciapo", al pan nociato fino al pane al mosto, senza dimenticare cornetti, crostate e altre leccornie dolci. L’occasione è anche buona per una promozione turistica ed enogastronomica del nostro entroterra.

a. a.