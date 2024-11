I presepi in Comune. Bulloni, oggetti riciclati, legni trovati in spiaggia. La Natività prende forma

Lavorato a mano con polistirolo, creta, muschio, compensato dipinto, legno rivestito in juta e led, di dimensioni 100 centimetri per 70, il vincitore del concorso dei presepi lanciato dal Comune di Pesaro è Alberto Macchini. "Per valorizzare la città nelle feste natalizie, oltre all’accensione dell’albero di domani alle 18, abbiamo pensato a diverse iniziative per andare incontro alle aspettative di tutti i cittadini e non solo – spiega il sindaco Andrea Biancani –. Per questo ho deciso di lanciare una specie di gara dove ogni cittadino che voleva aderire doveva mandare una mail con una foto del suo presepe e una descrizione. La partecipazione è stata sorprendente ed ora l’androne del palazzo comunale è stato allestito con il presepe vincitore ei progetti che hanno ricevuto una menzione speciale con il concludersi del contest".

Infatti, il vincitore è solo uno ma sono tre i progetti premiati con una menzione speciale. Tra questi, c’è Roberto Baratti con il presepe definito il più artistico, "E’ composto da delle statue che hanno circa 35 anni, per il resto ho realizzato il presepe con tutte cose riciclate, tra cui anche pezzi delle spazzatrici per pulire la città che ho trovato lungo le le vie" sottolinea Baratti. Altra menzione speciale per il presepe presentato da Odoardo Barulli, definito il più originale proprio perché cerca di rappresentare la natività attraverso viti e bulloni. Premiata anche una scuola di Pesaro, precisamente ‘La Nuova scuola’ che ha partecipato con il presepe vetrata realizzato dagli studenti delle classi prime, seconde e terze delle medie; inoltre esposto si potrà ammirare anche il ‘BorgoPresepe’ di Fiorenzuola realizzato con legni trovati in spiaggia. I presepi rimarranno in mostra nell’androne del palazzo comunale fino al 6 gennaio 2025. Saranno visitabili dal lunedì al venerdì negli orari di apertura del municipio, dalle 8 alle 19, mentre, il sabato dalle 8 alle 13 e dalle 17 alle 19 e la domenica solo dalle 17 alle 19 grazie al gruppo dei "Volontarx" di Pesaro 2024.