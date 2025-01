I primi ottant’anni di Confcommercio. In pole tra eventi, opere e turismo

Nel 2025 Confcommercio compie ottant’anni e per questo anno così speciale l’associazione guidata dal presidente Angelo Serra, ha presentato ieri mattina un programma ricco di eventi ed iniziative. "E’ un anno molto importante per la nostra organizzazione – ha spiegato il presidente -. Ottant’anni sono un traguardo straordinario che vogliamo festeggiare con tante iniziative pensate per le aziende del territorio, alla quale siamo stati sempre vicini anche nei momenti di crisi ed essere sempre più al passo con i tempi".

Al suo fianco anche la vicepresidente dei Confcommercio, Barbara Marcolini che ha sottolineato come lo sviluppo economico di un territorio passi anche dalle sue infrastrutture: "Sono determinanti per la crescita – ha detto –. Mi riferisco in particolare a tre infrastrutture per lo sviluppo non solo economico ma anche turistico: la Guinza, la riapertura in tempi brevi della Contessa e la ferrovia Fano e Urbino. Opere indispensabili, affinché questo territorio possa uscire sempre più dall’isolamento".

Ad intervenire anche Patrizia Caimi presidente di 50&Più, che è entrata nel dettaglio di alcune iniziative di Confcommercio che si terranno nel 2025, tra cui il premio Antiracket: "Lo consegneremo ad una personalità che si è particolarmente distinta nella lotta alla mafia durante la giornata dedicata ai Maestri del Commercio e premieremo anche le imprese che sono in attività da più di 25 anni. A questi si aggiungeranno anche iniziative di formazione legata alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale".

Temi su cui si concentrerà anche Terziario Donna, come sottolineato dalla presidente Claudia Parmeggiani. E’ Agnese Trufelli, neo direttore di Confcommercio Marche Nord a parlare del programma di iniziative che l’associazione metterà in campo quest’anno: "Confcommercio ha da sempre una doppia anima, una economico-sindacale a supporto delle aziende (e abbiamo già iniziato a lavorare contro l’aumento delle bollette dell’acqua per esempio), ma anche una anima legata al turismo, per promuovere un territorio con ricchezze e potenzialità di sviluppo, che continueremo a supportare con tante iniziative. Tra queste i Week-end Gastronomici, gli Itinerari della bellezza, Calici di Parole, l’Oscar della Ristorazione, Turismo in festa e il progetto Ristoculture. A dicembre invece festeggeremo gli ottant’anni dell’associazione.

Iniziative che vogliono far crescere anche il turismo, visti anche gli ottimi risultati ottenuti anche grazie a Pesaro capitale della Cultura, che hanno visto in provincia di Pesaro e Urbino un aumento di turisti nel nostro territorio (+16% gli stranieri)".

Alice Muri