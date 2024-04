Il Castello continua a sognare. Sconfitta l’Urbania in rimonta

urbania

1

castelfidardo

2

CALCIO: Urbietis, Nouri, Sema (36’ s.t. Aluigi), Dal Compare, Marengo (25’ s.t. Mangiarotti), Giovanelli, Franca (23’ s.t. Salvi), Carnesecchi, Nunez, Catani (40’ s.t. Antoniucci), Zingaretti (9’ s.t. Cantucci). All. Omiccioli GSD

CASTELFIDARDO: Sarti, Morganti, Fabbri, Cannoni (12’ s.t. Braconi), Imbriola, Rotondo, Fossi (32’ s.t. Pedini), Miotto, Nanapere, Guella (38’ s.t. Nacciariti) , Sidorenco (39’ s.t. Evangelisti). All. Giuliodori.

ARBITRO: Sig. Ferroni di Fermo

NOTE: ammoniti Cannoni, Carnesecchi, Braconi, Catani RETI: Franca 29’ p.t., Fossi 17’ s.t., Nanapere 22’ s.t.

Primo caldo della stagione che si abbatte sul campionato di Eccellenza, senza che però incida sui ritmi e sullo spettacolo. Per la prima al Comunale "Giuseppe Guerra" di Urbania, inaugurato in mattinata dalle autorità e dal sindaco Ciccolini, va in scena una partita ricca di emozioni. Ad imporsi è il Castelfidardo che si lancia diretto nelle zone nobilissime della classifica. Il primo tempo si apre con l’Urbania ben schierata e nonostante la salvezza conseguita i biancorossi sfoggiano una bella prestazione, trovando la rete al ventinovesimo con l’under Franca, al quarto centro stagionale. Sul tocco di Nunez arriva il bel lancio di Carnesecchi e l’esterno si lancia in rete e di piatto fulmina l’estremo difensore biancoverde. I durantini sono in pieno controllo della partita e rischiano poco o nulla, con la squadra di Giuliodori che non offre la miglior frazione del proprio campionato. Il secondo tempo cambia completamente di volto, con i fisarmonici che rientrano indemoniati. La prima occasione arriva sui piedi di Cannoni ma Urbietis compie un intervento miracoloso. Passano pochi minuti ed è Fabbri a rendersi pericoloso, ma il salvataggio in extremis di Nouri vale un gol. L’Urbania è però alle corde e dal proprio out di sinistra concede le due reti su disattenzioni difensive di Giovanelli e Sema. Nel finale di partita, nonostante i tanti cambi, il cooling break e le interruzioni, l’arbitro Ferroni perde la gestione della partita, dimostrandosi presuntuoso a dispetto di una gara tranquilla e mai sopra le righe. L’Urbania ci prova con

Mangiarotti ma Sarti intercetta

bene.

Andrea Alessandroni