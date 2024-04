Il cavallo del Catria, lui sì che traina l’economia

Il cavallo del Catria torna protagonista in tutta la sua unicità. Infatti il 4 e 5 maggio prossimi torna la fiera-evento che li vede protagonisti da oltre quaranta anni nella frazione di Chiaserna, in versione tutta primaverile. Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura alla Camera, alla presentazione a Roma di “Cantiano Fiera Cavalli“ ha ribadito l’importanza dell’appuntamento.

"Una fiera molto importante perché tiene viva una razza autoctona ovvero il cavallo del Catria su cui si sta investendo tanto ed è di forte stimolo per gli abitanti per riprendere le attività economiche, essendo un territorio colpito dall’alluvione dello scorso anno. E’ uno dei pochi cavalli con una doppia valenza, è un animale molto resistente, da lavoro, come ben sanno gli allevatori, simbolo di un intero territorio. La Regione Marche e il Comune di Cantiano, che con questa fiera ne riconosce il valore sociale e l’importanza del ruolo".

Una razza che rende unico un territorio e che sta crescendo grazie ad un piano articolato per la loro cura. "Attorno al cavallo c’è tutta un’economia che si sviluppa: dal maniscalco al veterinario, dalla guida turistica al produttore. Un moltiplicatore economico incredibile che non possiamo dimenticare".

L’anno scorso, per la prima volta, grazie anche al Masaf, c’è stato un incremento del numero di questi cavalli all’albo del registro delle razze con ben 1.427. "Un trend in salita che ci fa ben sperare – ha aggiunto Carloni nel corso dell’incontro alla presenza del ministro Lollobrigida – le politiche messe in campo stanno funzionando". Questa edizione primaverile della Fiera porta con sé novità e conferme, alcune già svelate altre ancora no. Tra queste la seconda edizione del Festival della sostenibilità. Non solo le esposizioni dei cavalli perché per tutto il week end gli appuntamenti saranno per tutti i gusti. Infatti le attività, prevalentemente all’aperto, coinvolgeranno grandi e piccini, virando dall’enogastronomia all’arte del mondo equino. Ma anche intrattenimento a tutto tondo, compresi anche trekking unici, lezioni e esperienze a contatto con la natura.

La Fiera che si svolgerà nel parco dedicato del Centro Ippico La badia sarà aperto, il 4 e 5 maggio, dalle 9 alle 21 con ingresso a 3 euro, gratis per i bambini fino agli 11 anni. Tutti gli aggiornamenti nelle pagine social dedicate alla fiera.