Il Giubileo e quel treno per Roma. Mille e una ragione per parteciparvi

"Fede e cultura non sono in contrasto per cui abbiamo chiesto di essere inseriti fra le iniziative di Pesaro 2024".

Lo dice l’arcivescovo di Pesaro e Urbino Sandro Salvucci presentando ufficialmente, come avvenuto ieri mattina nella sede espiscopale, l’incontro "mille1 ragione per partecipare al Giubileo" che le tre Arcidiocesi di Pesaro, Urbino Urbania S.Angelo in Vado, Fano Fossombrone Cagli Pergola, hanno organizzato per giovedì 19 settembre prossimo nell’Auditorium Scavolini di viale dei Partigiani.

Preceduto alle 18,30 da una messa celebrata in duomo dal cardinale Rino Fisichella, proprefetto del dicastero per l’Evangelizzazione e responsabile del Giubileo 2025 e animata dalle Corali della Metropolia, il programma all’Auditorium inizierà alle 20,45 con "Scopriamo il Giubileo" insieme ai due vescovi di Fano e Pesaro, Andreozzi e Salvucci, con gli interventi dello stesso cardinal Fisichella e di Salvatore Martinez, docente di teologia e dello Spirito Santo, il tutto moderato da Virginia Ciaroni, giornalista di TV2000.

Poi sarà la volta della illustrazione del "Programma del nostro Giubileo a Roma" da parte degli organizzatori, e cioè Massimo Caponetti e Marina Venturini. Si tratta di un vero e proprio pellegrinaggio della diocesi della Metropolia di Pesaro, Urbino e Fano che prevede per il 22 febbraio 2025, Anno Santo, festa di San Gregorio, la partenza da Pesaro e da Fano di un treno speciale per Roma che trasporterà 700 passeggeri fino alla stazione San Pietro, a due passi dalla Porta Santa e dalla Città del Vaticano, un treno di "Pellegrini di speranza" con ristoro, colazione e cena compresa e con ritorno nella stessa nottata.

Sarà "una esperienza viva di Chiesa nell’ascolto della Parola, nella preghiera e nella testimonianza della carità". Le iscrizioni per partecipare al pellegrinaggio resteranno aperte dal prossimo 15 ottobre fino al 30 dicembre 2024, online, sul sito web www.pellegrinidisperanza.org dove si possono trovare tutte le informazioni e le schede che consentono una facile iscrizione.

L’incontro del 19 settembre all’Auditorium Scavolini sarà quindi una occasione in più per conoscere meglio tutti i dettagli. Intanto, come dicono i due vescovi, "Prepariamo lo zaino".

"Anche coloro che si trincerano dietro un muro di scetticismo e di pessimismo, istintivamente sperano e nutrono nel cuore un’attesa di bene. Il Giubileo – concludeva la nota che annunciava la conferenza stampa – vuole essere un’occasione per dare anima e fondamento profondo a questa naturale esigenza umana".

