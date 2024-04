Il palasport che non c’è: "La Virtus Fano dovrà emigrare a Pesaro"

Quello di un nuovo e moderno palasport è un tema sul tavolo da anni, ma in questi ultimi mesi il problema è tornato sotto i riflettori. Questo perché l’amministrazione era andata a bussare a casa di Paci il proprietario della Profilglass. Ma tutto è finito in cantina. Adesso a riaccendere i riflettori su questo tema sono due esponenti del Psi fanese e cioè Fernando Maruccia e Gianluca Pucci perché "non avere un palazzo dello sport adeguato alla città, condiziona non solo le attività sportive, ma anche opportunità economiche – scrivono – rappresentate da eventi congressuali, concerti ed ogni attività che queste strutture possono ospitare". Del problema legato agli impianti sportivi se n’è parlato nel corso di un incontro sullo sport che secondo i due candidati socialisti "doveva avere attenzione e impegno, ma evidentemente non era nell’agenda dell’assessore Cristian Fanesi. Problemi comunque non di oggi, perché i mondiali di ginnastica artistica si sono dovuti spostare a Pesaro proprio per mancanza di un impianto adeguato a Fano.

Ma i due esponenti Psi pongono un altro tema che è alle porte: "Quali risposte daremo e cosa consiglieremo alla squadra di pallavolo Virtus Fano che negli ultimi due anni grazie ad un grande impegno di ragazzi, dirigenza e investimento degli sponsor, è ormai prossima alla promozione in A2?" Il Salvator Allende di San Lazzaro (foto) ha una capacità inferiore a 1000 persone, requisito minimo per la A2, ed è ormai vetusto seppure pieno di memoria. Ci sarà solo un anno di tempo per il raggiungimento dei requisiti per il campionato di A2: troppo pochi per una soluzione". Per cui la pallavolo sarà probabilmente costretta ad emigrare a Pesaro per allenarsi e giocare. "Il Psi – continuano Maruccia e Pucci – sottolinea l’urgenza di mettere mano al progetto non solo per la Virtus ma anche per tutte le altre associazioni sportive".