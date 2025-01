"Il parcheggio gratis torni a 3 ore"

La decisione di ridurre da tre a due ore il parcheggio gratuito per chi acquista al centro commerciale Porta Santa Lucia non lascia la città senza reazioni: "Una notizia – dice il Pd urbinate in una nota – che solleva perplessità, sia per l’impatto sui cittadini che per il potenziale disincentivo al flusso di visitatori verso il centro storico, nell’unico centro commerciale che ha un parcheggio a pagamento. La giunta Gambini e le partecipate confermano il trend di aumentare le tariffe, ridurre le agevolazioni e non andare incontro alle esigenze dei cittadini. Tre ore di parcheggio gratuito rappresentavano una soglia ragionevole per consentire di usufruire dei servizi offerti dal centro commerciale, ma anche per agevolare il centro storico e sostenere le attività commerciali locali. La riduzione a due non solo restringe i tempi, ma potrebbe risultare penalizzante per le attività del centro storico, che già affrontano difficoltà nel competere coi centri commerciali. Una proposta alternativa e più inclusiva sarebbe stata quella di mantenere le tre ore gratuite e di estendere la convenzione anche a chi acquista presso le attività del centro storico, e non limitarla a quelle del centro commerciale. Questo approccio avrebbe incentivato un equilibrio tra i due poli commerciali, valorizzando il tessuto economico locale e stimolando un maggiore afflusso di visitatori nel cuore della città. Invitiamo Urbino Servizi a rivedere questa decisione, tenendo conto delle esigenze di cittadini, turisti ed esercenti del centro".