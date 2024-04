Il “ragazzo“ dei record che ha fatto fatturare 200 milioni di euro

Paolo Viti, classe 1976, laureato in Ingegneria Meccanica all’Università di Ancona con 110 e lode, entra in Benelli Armi SpA nel 2004 come Responsabile Qualità, dopo esperienze in Ariston e Italfilter. Nel 2006 nasce il suo primo figlio Emanuele, nel 2007 il secondo Fabio. Nel 2008 è promosso a Direttore di Stabilimento e responsabile salute e sicurezza dei dipendenti. Nel 2019 dopo l’Executive MBA in SDA Bocconi viene promosso Direttore Industriale con le responsabilità di dirigere Ricerca e Sviluppo, Sistemi Informativi e Acquisti di Benelli Armi. Nel 2021 consegue con tutta la squadra Benelli il record storico di produzione di 300.000 armi e nel 2022 con tutta la squadra il record storico di fatturato dell’azienda di quasi 200 milioni di euro. Nel 2023 viene premiato dalla Beretta Holding, insieme a tutta la squadra Benelli come azienda più performante di tutto il gruppo di quasi 2 miliardi di fatturato e 6.500 dipendenti in tutto il mondo.