Il rebus piazza Redi: "Il Comune chiarisca i costi da affrontare"

Parlano di "riqualificazione positiva" per Piazza Redi, i consiglieri di minoranza del Quartiere Montegranaro Muraglia, ma chiedono che il Comune si occupi interamente dell’intervento riguardante la pavimentazione "rispettando gli impegni presi" e che fornisca un "capitolato preciso relativo alle tinteggiature, così che i residenti abbiano chiari i costi da affrontare". "Siamo contenti – dicono Gaia Benelli, Anna Bertuccioli, Francesco Ferri, Andrea Paglialunga e Roberta Pili - per aver riaperto il dibattito sulla riqualificazione di Piazza Redi, tema che avevamo chiesto con urgenza di inserire all’ordine del giorno del consiglio di quartiere. La sintesi ottenuta in consiglio però si è limitata alla richiesta di un incontro con l’assessore di riferimento, purtroppo senza una tempistica definita".

Augurandosi che questo incontro sia fissato quanto prima, i consiglieri di "Ascoltiamo Pesaro" aggiungono: "Biancani durante visita al quartiere del 6 luglio (come riportato sulla sua pagina Facebook) aveva dichiarato: ‘l’amministrazione può valutare l’ipotesi di rifare la pavimentazione e in cambio ai privati chiediamo di occuparsi della verniciatura’. Purtroppo, però – proseguono - la proposta attuale prevede che il Comune, con i suoi 400mila euro, copra solo circa due terzi delle spese della pavimentazione, lasciando l’ultimo terzo a carico dei residenti. Questo si traduce in un primo esborso tra i 500 e i 1000 euro ad appartamento, a seconda della posizione rispetto al portico, senza contare il costo delle tinteggiature, ancora indefinito. Nei prossimi giorni si terranno le assemblee condominiali in cui si chiederà ai residenti di approvare una spesa rilevante, si rischia di trovarsi di fronte a un’operazione fallimentare, con possibili ulteriori contributi richiesti ai condomini per completare l’opera".

E concludono: "Chiediamo che il Comune mantenga l’impegno iniziale accollandosi interamente le spese per la pavimentazione e che realizzi il capitolato delle tinteggiature per determinare il costo complessivo della riqualificazione. Queste azioni sono necessarie per garantire trasparenza ai residenti – dicono -. Una richiesta pragmatica che nasce dalla volontà di portare a termine questa riqualificazione".