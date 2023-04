Il sindaco Seri voleva fare una ciclabile su Fano ma Rfi ha detto di no: "Lavoriamo per il treno"

Le ferrovie dicono no alla richiesta del Comune di Fano di utilizzare come ciclabile il tratto dell’ex ferrovia Fano-Urbino. Lo scrive l’amministratore delegato di Rfi Vera Fiorani in una lettera del 5 aprile indirizzata al sindaco Massimo Seri. Nella missiva si fa presente che la "legge 128 del 2017 ha disposto la classificazione ad uso turistico della linea dismessa Fano-Urbino e che Rfi sta garantendo l’integrità del tracciato in vista della sua riattivazione". Rfi conclude dicendo che "non può concedere il nulla osta in attesa delle determinazioni istituzionali per il reperimento delle risorse per il ripristino della linea ferroviaria". Dopo la decisione della Regione di modificare il tracciato della ciclovia del Metauro, il Comune ha pensato di realizzare, a spese proprie, la ciclabile nel tratto cittadino, ma Rfi al dunque non ha concesso l’autorizzazione.