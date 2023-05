"Il soffio della nuova vita", lo show benefico

L’alluvione che ha colpito la Romagna ha lasciato dietro di sé un segno profondo di distruzione e dolore. In un momento così difficile, una luce di speranza e solidarietà si accende grazie all’idea del conte Alessandro Marcucci Pinoli, titolare dell’Alexander Museum Palace che ha deciso di organizzare, con la collaborazione di Roberta Arduini, uno spettacolo per dimostrare la sua vicinanza a una regione limitrofa come la Romagna. L’appuntamento è per domenica 4 giugno, alle ore 21, nella terrazza sul mare dell’hotel Alexander, in viale Trieste, 20, con la partecipazione degli "Oasis di Parole e Musica" di Pesaro composto dai maestri Paride Battistoni al violino; Jacopo Mariotti al violoncello; Diego Gasperi al piano e dalla creatrice dello spettacolo Roberta Arduini. "Sarà una serata fantastica e speciale per il suo fine - ha ricordato il conte -. Infatti tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza per le terre di Romagna duramente colpite. Ci sarà un brindisi di benvenuto che sarà offerto a tutti gli intervenuti. L’iniziativa rientra tra quelle organizzate nell’ambito del ’Buon Esempio’ che stiamo sperimentando in diversi luoghi in contrapposizione alle brutte notizie che ascoltiamo quasi quotidianamente". Quindi l’artista, la pesarese Roberta Arduini, ha spiegato lo spettacolo: "’Il soffio della nuova vita’ è il titolo che abbiamo dato a questa serata. Un inno ai sensi, alla vita, all’Italia e alla beatitudine su questa terra che rende tutti Dei e che ci unisce all’eterno. Saranno eseguiti numerosi brani musicali di Massenet, Mameli-Novaro; Williams, Cortazar, Zimmer e soprattutto del grande Ennio Morricone". Info biglietti: 0721 34441.

Luigi Diotalevi