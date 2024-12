Il team di Greco tra i più navigati del girone: "Due squadre che lavorano sugli stessi concetti"

Squadra esperta? Di più. La Torres è la più navigata dell’intero girone. Età media dei 23 giocatori impiegati fin qui: 28,5 anni. La Vis è a 24,7 di media (24 giocatori) e all’11° posto nel girone. Non solo: nell’organico dei sardi di fatto non esistono under: esclusi i portieri di riserva, l’unico è Brentan, classe 2002. La Vis riuscirà a far valere la maggiore freschezza anagrafica? Alla lunga forse sì, se non commetterà errori al cospetto dei marpioni avversari. L’hanno detto i due allenatori: decideranno i duelli individuali. Sulle fasce Peixoto dovrà vedersela con Guiebre, Cannavò con Zecca. E sarà sfida a chi spingerà di più. Nel mezzo si giocherà a colpi di qualità tra il rientrante Mastinu e il sontuoso Di Paola di questi tempi. Nelle file dei sardi gli assenti sono tre: Diakite, Masala (a segno all’andata) e Goglino. ‘Due squadre che lavorano sugli stessi concetti’, secondo il giudizio di mister Alfonso Greco (foto). E Stellone annuisce.

Curiosità: si affrontano le società più antiche del girone insieme all’Ascoli: Vis 126 anni (come il Picchio), Torres 121; un portoghese per parte: Peixoto e Varela. Juan Ignacio Molina in Sardegna ha giocato: all’Ilvamaddalena (2021-22).

La Vis ha 5 diffidati: Nicastro, Paganini, Pucciarelli, Orellana e Palomba. Stellone ha fatto sapere che questo non condizionerà affatto la scelta della formazione: ‘Ho solo l’imbarazzo’, ha detto. Al Benelli per l’ultima gara di questo magnifico 2024 è atteso un buon colpo d’occhio. Prevendita fin qui condizionata dal maltempo, l’impennata è attesa per oggi. A ieri sera erano 1.300 i posti occupati; una quarantina nel settore ospiti.

Calendario. La Lega Pro ha ufficializzato date e orari fino alla 13^ giornata di ritorno. Alla ripresa del campionato dopo la sosta, lunedì 6 gennaio, la Vis sarà di scena ad Arezzo (ore 15). A seguire Vis-Legnago domenica 12 gennaio alle 17,30, Pontedera-Vis domenica 19 alle 17,30, Ternana-Vis domenica 26 alle 19,30, Vis-Campobasso venerdì 31 alle 20,30. Tre le gare in programma a febbraio: Perugia-Vis venerdì 7 alle 20,30, Vis-Sestri Levante sabato 15 alle 17,30, Pineto-Vis venerdì 21 alle 20,30. Quindi Vis-Entella sabato 1 marzo alle 15, Carpi-Vis venerdì 7 alle 20,30, Vis-Gubbio martedì 11 alle 20,45 (infrasettimanale) e Pescara-Vis sabato 15 marzo alle 15. Come all’andata, ce n’è per tutti i gusti.