"Il vincitore?. Un cliente che passa ogni tanto"

Il quarantacinquenne pesarese che mercoledì pomeriggio ha vinto 200mila euro con un gratta e vinci da tre euro al bar Road Drink, non era arrivato lì solo per acquistare quel biglietto, "ma poi mi ha chiesto di acquistare uno di questi Gratta e vinci da tre euro e con la spesa minima è riuscito ad ottenere il massimo della vincita". A raccontarlo è Romina, che lavora proprio al bar che si trova nei pressi della Pica. E’ stata lei a consegnare al fortunato vincitore il Gratta e vinci: "Non ci poteva credere. E’ rimasto davvero incredulo, mi ha chiamata anche per andare a controllare. Tra poco gli prende un colpo – sorride -. Il fortunato vincitore è un cliente che passa ogni tanto qui da noi, però al momento non lo abbiamo risentito".