Il Vinitaly premia Lucarelli

Arrivano i primi premi dal Vinitaly, il salone internazionale del vino in corso a Verona, a cui partecipano anche le aziende della nostra provincia. La cantina Lucarelli di Cartoceto ha avuto le cinque stelle per "Insieme", Colli pesaresi Doc Riserva che nasce nelle colline di Ripalta e che è stato votato con il punteggio di 90 centesimi come uno dei migliori vini rossi italiani. "Insieme" è la riserva della cantina Lucarelli, affinata per 24 mesi in piccole botti, e viene prodotto in sole 3500 bottiglie destinate per la gran parte al mercato del Nord Europa. Un vino di grande eleganza che è riuscito a piazzarsi al pari di tanti dal nome più celebre, dai toscani ai Piemontesi: "Voglio dedicare questo successo alla mia famiglia e a tutti i collaboratori dell’azienda che ogni giorno lavorano per produrre grandi vini. E’ una grande soddisfazione vedersi valutare uno nostro rosso con un punteggio così alto", dice Roberto Lucarelli che a Verona ha ottenuto uno straordinario successo anche con un vino bianco, il Bianchello del Metauro "Rocho": "Abbiamo proposto – dice Roberto – la degustazione di vecchie annate riscontrando un grande apprezzamento da parte di tante persone che hanno visitato il nostro stand, segno che il Bianchello del Metauro può dare tanto anche negli anni".

d. e.