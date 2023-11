In arrivo il “Pericolo Giallo“ di Giorgio Canali

“Pericolo Giallo“, Giorgio Canali domani allo Spazio Webo di via Gagarin: appuntamento alle 22,30. Dopo il concerto di Firenze, Canali e i Rossofuoco continuano il tour per portare sui palchi di tutta Italia i brani del nuovo album di inediti “Pericolo Giallo“, uscito lo scorso 13 ottobre (per “La tempesta dischi“).

Caustico e dissacrante, l’ultimo progetto dell’artista di musica alternativa è il decimo Lp della discografia, il nono insieme ai Rossofuoco. Un racconto spietato degli ultimi anni che, attraverso una scrittura schietta e spregiudicata, arriva a compiere una riflessione critica sul ruolo dell’essere umano all’interno di un occidente profondamente segnato dagli eventi recenti, dalla guerra in Ucraina alla crisi economica. Con oltre 30 anni di attività che l’hanno visto attraversare da protagonista la musica alternativa italiana, prima nei Cccp (che hanno firmato, tra gli altri, “Amandoti“, interpretata da Gianna Nannini), Csi e Pgr, e poi come produttore degli esordi discografici di numerosi artisti tra cui “Verdena“ e “Le luci della centrale elettrica“, in questo nuovo album Canali mette a nudo tutte le contraddizioni della società contemporanea e tutti i pensieri di un animo in continuo fermento, incapace di rassegnarsi davanti alle ingiustizie e agli abusi di potere. Centrale nel disco è l’immagine del sole che riporta metaforicamente ogni essere umano sullo stesso piano, illuminando tutti in ugual misura, e attorno a cui ruotano i ricordi e le storie delle dodici tracce dell’album in cui momenti dissacranti si alternano ad incursioni intimiste e riflessive.

Come per “Venti“ (il lavoro di tre anni fa, apprezzatissimo dal pubblico canalino), anche “Pericolo Giallo“ è nato partendo dagli spunti melodici e dalle idee ritmiche che Canali e i membri dei Rossofuoco hanno composto a distanza nelle proprie abitazioni, figlio di una necessità espressiva in grado di superare ogni genere di ostacolo.

"“Pericolo Giallo“ è una risposta a chi vede e sente la resistenza come concetto meramente storico e non più come qualcosa che riguarda soprattutto etica e politica nel loro quotidiano – fa sapere l’artista emiliano, perugino d’adozione –. Non c’è modo di trovarsi in studio ad improvvisare? Si fa come si è già fatto per “Venti“, ognuno a casa sua, butta giù idee e spunti e li gira agli altri, poi le parole vengono da sole, di roba da dire ne ho. C’è anche qui, come è già successo in precedenza per altri album di Rossofuoco, un fil rouge che idealmente unisce i miei pensieri: il sole, in tutte le sue accezioni, positive o terrificanti, un album solare".

Le musiche dei Rossofuoco fanno da colonna sonora ai testi di Canali. A collaborare al brano “La fine del mondo“ pure Aleph Viola. Sul palco, oltre Canali (voce e chitarra), anche Marco Greco (basso e voce), Luca Martelli (batteria e voce), Stewie Dalcol (chitarra e voce).

Nicolò Moricci