In Prima categoria un ribaltone tira l’altro. La corsa in vetta non risparmia colpi di scena

Quattro vittorie, di cui due conseguite in trasferta, hanno caratterizzato l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Prima categoria (girone A). Al primo posto, scavalcando l’Avis Montecalvo è salito il San Costanzo. Praticamente si è invertito quello che era successo 15 giorni prima. In terza piazza a meno 2 dalla capolista l’Atletico Mondolfo e il Peglio. Una graduatoria in alto decisamente corta, con 6 compagini divise da 7 punti. In basso l’ultimo posto è sempre del Muraglia.

I numeri. La Falco Acqualagna dopo quattro vittorie consecutive ha incamerato due pareggi. L’attacco più prolifico del girone è dell’Avis Montecalvo (31 gol), ha segnato meno di tutti l’Apecchio (solo 5 reti di cui 2 sabato scorso). Il Peglio di mister Giorgini vanta la miglior difesa del torneo (solo 10 le reti subite). L’Avis Montecalvo, il Real Altofoglia, la Falco e l’Apecchio sono le squadre più votate ai pareggi (6).

Il commento sul campionato è di Giovanni Cipolla, allenatore dell’Audax Piobbico: "Quest’anno il campionato è molto livellato, sia in alta che bassa classifica, le squadre che lotteranno per vincere sono diverse, almeno 5-6 hanno l’organico per arrivare primi, poi ci sono le sorprese, vedi il Peglio che sta andando oltre le aspettative. Per quanto riguarda noi, in classifica meritavamo almeno 6/7 punti in più. Adesso siamo a un bivio di partite che ci diranno se lottare per qualcosa di importante, oppure rimanere a lottare per evitare i play out fino alla fine".

Mercato. Il Pantano comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore classe 1990 Nicolas Cenciarini. Difensore svincolato, Cenciarini vanta un curriculum di tutto rispetto, l’ultima squadra dove ha militato è il Valfoglia con cui ha disputato il campionato di Promozione nella stagione 2023-2024, per lui esperienze che vanno dalla serie C2 all’ Eccellenza con le maglie di San Marino, Fossombrone, Atletico Alma, Rimini e Laurentina. La settimana scorsa invece l’Atletico Mondolfo ha tesserato il centrocampista Lorenzo Spaccazocchi, classe 2004 ex Alma Juventus Fano e in questa prima parte della stagione alla Sammartinese (3ª categoria).

I bomber. 12 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 7 reti: Simone Bracci (Nuova Real Metauro), 6 reti: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna), Luca Braccioni (Peglio), Domenico Ottaviani (Audax Piobbico), Salvatore Saurro (San Costanzo), Michele Rossini (Atletico Mondolfo), Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo), Pietro Pedini (Nuova Real Metauro), Cosimo De Gennaro (Pantano calcio) e Tommaso Cocchi (Avis Montecalvo). 5 reti: Giovanni Caso (Csi Delfino Fano), Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova), Cristian Ciacci (Csi Delfino Fano), Mattia Pagnini (Pantano), Thomas Santarelli (Avis Montecalvo), Bernardino Paoli (Peglio), William Cecchini (Major), Tommaso Ordonselli (Osteria Nuova).

La squadra della settimana. 1) Ottavi (Audax Piobbico), 2) Copa (Nuova Real Metauro), 3) Vincenzi (San Costanzo), 4) Vaierani (Real Altofoglia), 5) Rocco (Mercatellese), 6) Londei (Peglio), 7) De Gennaro (Pantano), 8) Marconi (Atletico Mondolfo), 9) Pica (V. Apecchio), 10) Ordonselli (Osteria Nuova), 11) Alessandri (Falco Acqualagna). All. Pistarelli (San Costanzo). Amedeo Pisciolini