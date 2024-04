Inaugurata la maxirotatoria: "Migliora la qualità della vita"

Taglio del nastro, ieri, per la maxi rotatoria di Marotta all’intersezione tra l’Adriatica e la 424 Della Valcesano. Presenti il sindaco Nicola Barbieri con la sua amministrazione, gli assessori regionali Francesco Baldelli e Stefano Aguzzi, Daniele Scammacca e Carmine Piccirillo di Anas e i tecnici e le imprese che hanno realizzato l’opera. Il percorso ha previsto progettazione, finanziamento, appalto e realizzazione dell’intervento a carico di Anas per 475mila euro. Ai quali si sono aggiunti 200mila euro spesi dal Comune per l’acquisizione delle aree private necessarie. I lavori, cominciati il 10 marzo 2023 (e che hanno consentito di smantellare i semafori già dal 23 maggio dell’anno scorso), hanno riguardato la creazione dell’isola centrale e degli spartitraffico, il rifacimento del manto stradale, la costruzione di un marciapiede, l’illuminazione pubblica, l’adeguamento del sistema fognario, la segnaletica, la finitura delle aree a verde e la realizzazione di nuovi parcheggi, concludendosi alcune settimane fa, anche se il grosso è terminato da dicembre.

"Abbiamo raggiunto un grande obiettivo per tutta la comunità. E’ un’opera attesa da decenni, su cui in passato erano state spese tante promesse mai mantenute – ha detto Barbieri -. Ringrazio Anas per aver realizzato l’infrastruttura e la Regione Marche, con la quale sono in corso altri progetti importanti che contribuiranno a migliorare il nostro territorio. Quest’opera ha cambiato il volto di Marotta e migliorato la qualità della vita dei cittadini". "Sin dal nostro insediamento – ha evidenziato Baldelli - abbiamo voluto porre l’attenzione sulle necessità di manutenzione e ammodernamento della Statale 424, un’arteria fondamentale, al servizio delle comunità di un’intera vallata e di importanti insediamenti imprenditoriali, che in passato è stata ingiustamente trascurata. Ringrazio Anas Marche perché a fronte delle nostre sollecitazioni ha previsto 13milioni di investimenti sulla 424, con una serie di lavori già eseguiti e altri programmati per quest’anno. La Valle del Cesano torna centrale nelle politiche della nostra regione".

Sandro Franceschetti