Grosso incendio a Pesaro: capannone tra le fiamme

Pesaro, 11 aprile 2025 – Un grosso incendio è divampato a Pesaro, in zona industriale. Tra le fiamme il capannone dello scatolificio Sigilla, in via Mario Ricci, dove i pompieri stanno intervenendo con un grande dispiegamento di forze. Sono oltre 30 i vigili del Fuoco al lavoro dalle 21,30 circa per avere ragione del violento rogo. Sono in corso le operazioni di spegnimento anche per evitare la propagazione alle attività limitrofe. Non si segnalano persone coinvolte.

Incendio nel capannone dello scatolificio Sigilla a Pesaro

Trenta uomini, dicevamo, e sette mezzi dei vigli del fuoco si sono immediatamente portati . Sul posto 2 squadre dalla Centrale di Pesaro, la squadra di Fano e la squadra di Cattolica anche con autobotte e autoscala. In tanda serata è arrivata in soccorso anche un'autobotte kilolitrica da Ancona.

Lo scatolificio Sigilla

Lo scatolificio Sigilla vanta 35 anni di esperienza nel settore. “La nostra azienda è forgiata per soddisfare le necessità di una clientela diversificata – si legge sul sito dell’azienda -, vantando uno staff di professionisti altamente qualificati, pronti a risolvere sfide e a proporre idee innovative per l’imballaggio di qualsiasi articolo”.