Inchiesta su sostanze proibite: 15 indagati, c’è anche un pesarese

Sempre in tema di commercializzazione di sostanze dopanti, la procura di Rimini ha messo sott’ìnchiesta un 45enne pesarese per aver ottenuto 13 forniture da San Marino con oltre 90 confezioni contenenti sostanze dopanti come Cardarine, Ligandrol, Osta Rjne, Testolone per un importo complessivo di oltre

3000 euro. Queste sostanze venivano poi rivendute ad una serie di clienti. Il tutto è avvenuto tra il settembre 2021 e l’ottobre dell’anno dopo. L’indagine vede coinvolte 15 persone che utilizzava un laboratorio clandestino, allestito, in una prima fase in San Marino, e poi nella provincia di Salerno, dove attraverso l’utilìzzo di dedicati macchinari venivano preparati combinando e miscelando le materie prime importate dall’estero, i prodotti anabolizzanti sottoforma di compresse, capsule, flaconi barattoli. La clientela era numerosissima con incassi da oltre 450.000 euro fatti sparire in conti esteri.