Incidente a Pesaro ieri, Sultan Ramadani fuggiva perché non aveva mai preso la patente

Pesaro 26 giugno 2023 – Sultan Ramadani – 27 anni, morto ieri nel terribile incidente sulla Montelabbatese in cui ha perso la vita la giovane mamma Martina Mazza – non poteva guidare la macchina non avendo mai preso la patente. Nell’agosto 2021 era stato denunciato perché guidava con una patente macedone falsa, nel marzo 2022 era stato denunciato per altra guida senza patente, due sere prima scappò alla polizia locale di Fano, il primo aprile 2023 a Gradara è stato inseguito dai carabinieri fino a Gabicce mare dove è stato bloccato e denunciato per guida senza patente.

Martina Mazza, 32 anni, è morta in un terribile incidente sulla Montelabbatese a Pesaro

La macchina, la potente Bmw nera, era stata posta sotto sequestro dalla polizia locale di Sant’Angelo in Vado dove la proprietaria, cioè la madre, ha la residenza. Ma il 15 maggio scorso, il giudice di pace di Urbino Paola Morosi ha dissequestrato l’auto su ricorso della proprietaria della vettura e fatta riconsegnare in attesa del processo che era stato fissato per il prossimo novembre. Il motivo della decisione stava che il conducente, pur non avendo la patente, era diverso dal proprietario. E quindi la confisca era stata rigettata. Non è stato minimamente considerato il fatto che Ramadani era stato bloccato tre volte alla guida della vettura senza patente.

Come sta Alessia Mazza

Intanto le condizioni della 28enne Alessia Mazza, sorella di Martina morta nell’incidente, e dell’amico Kevin, 27 anni, stanno migliorando. Sono coscienti e vigili e si può dire che siano fuori pericolo benché ancora in prognosi riservata all’ospedale di Torrette di Ancona. Sono ancora molto gravi le condizioni invece di Elvis Cola, l’amico albanese che sedeva al posto del passeggero nella vettura in fuga di Ramadani schiantatasi ieri alle 16,40 ai 150 chilometri all’ora sulla Montelabattese contro la Fiat 500 X di Alessia. Le indagini sono affidate alla polizia locale di Pesaro