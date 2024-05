Con lo scooter contro gli spigoli vivi delle nuove fioriere in viale Trieste, paura per Orazi

Pesaro 27 maggio 2024 - In pieno con il motorino contro una delle gabbie metalliche che sono state posizionate, sia lato mare che lato monte, lungo viale Trieste, nel tratto di Ponente. L'arredo urbano per le nuove fioriere sta facendo discutere perché è pieno di spigoli vivi molto pericolosi. E dopo l'autobus che è rimasto incastrato due notti fa davanti all'hotel Atlantic creando una fila di oltre un chilometro, questa mattina poco dopo le 9 è toccato ad uno scooterista fra l'altro molto conosciuto in città, Adriano Orazi, da una vita uno dei frequentatori del club Nautico.

E con il suo scooter entrando in viale Trieste da via Dante Alighieri stava marciando proprio in direzione del porto terminando contro lo spigolo di una della gabbie metalliche che sono angolo con viale Marconi, proprio davanti all'hotel Charlie dove alcune signore erano sedute per la colazione al ‘Botanic’.

Sul posto si sono portati subito i vigili urbani per hanno raccolto le testimonianze mentre Orazi è stato fatto sedere in attesa dell'arrivo dei parenti. "Per fortuna con la botta il motorino si è inclinato verso l'asfalto perché se fosse caduto sopra la gabbia metallica si sarebbe fatto molto male”.

I parenti stavano valutando se portarlo all'ospedale anche perché aveva, Orazi, battuto violentemente la spalla contro l'asfalto. Un grande cantiere a cielo aperto quello di viale Trieste per cui il candidato sindaco e albergatore Fabrizio Oliva ha chiesto una immediata ispezione alle autorità competenti.

m.g.