Incidenti e auto ribaltata intervengono i Vigili del Fuoco

A Pesaro intorno alle ore 4 di ieri i vigili del fuoco di Pesaro sono intervenuti in via Mameli per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto. Il veicolo si è ribaltato dopo l’impatto con un albero a bordo strada. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e al taglio dell’albero, reso pericolante dall’urto. Sul posto anche il personale del 118 e la polizia di stato.

A Vallefoglia i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 7,30 sulla strada provinciale 423, nei pressi di Colbordolo, per un’autovettura finita fuori strada e rimasta incastrata sul guardrail. La squadra di Pesaro ha estratto il conducente, affidandolo al personale sanitario del 118. A Fermignano un signore si è sentito male in un bar ed è andato in arresto cardiaco. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e dall’eliambulanza che al Torrette.