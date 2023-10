"Insieme da 68 anni, anche dal parrucchiere"

Sant’Ippolito (Pesaro), 25 ottobre 2023 – I 68 anni di matrimonio si chiamano ‘nozze di granito’ e mai come in questo caso la definizione è più appropriata, perché quella di Maria Elisa e Raffaele è davvero la storia di una coppia unitissima, che ha fatto e fa tutto insieme, condividendo non solo la quotidianità familiare, ma anche il lavoro e persino il tempo libero. Uno accanto all’altra, sempre, quando c’era da sudare, ma anche nei momenti di divertimento e, naturalmente, quando la vita li ha messi di fronte a situazioni difficili.

Maria Elisa Marconi e Raffaele Mensà, sposati dal 27 ottobre 1955: da 68 anni insieme

Maria Elisa Marconi e Raffaele Mensà, lei 87enne originaria di Apecchio e lui di 2 anni più grande, di Acqualagna, si sono conosciuti poco più che adolescenti e non si sono più lasciati, convolando a nozze, com’è tradizione, nel paese della sposa il 27 ottobre 1955 (l’anno, tanto per rendere l’idea del tempo passato, in cui scoppiò la guerra del Vietnam e Winston Churchill si dimise da primo ministro del Regno Unito), per poi trasferirsi nel ’56 a Sorbolongo di Sant’Ippolito, dove ancora vivono, in salute e autonomi. Hanno lavorato insieme il bambù e nelle campagne, coltivando all’unisono anche la passione per il ballo liscio, che hanno ancora, anche se sempre più spesso, a causa di qualche acciacchino, ai passi di danza preferiscono il solo ascolto della musica.

Elisa accompagnava Raffaele anche quando andava alla ricerca dei tartufi, sua fissa da sempre, mentre lui aiutava lei in cucina, nella preparazione di dolci e pasta fatta a mano e della loro specialità, la ‘crescia di Pasqua’.

Anche oggi che hanno abbandonato le escursioni nei boschi, continuano a cucinare e a fare la spesa insieme e, insieme, vanno persino dal parrucchiere, a bordo della loro piccola Panda grigia, guidata rigorosamente da Raffaele. Nel rispetto reciproco, in tutti questi anni, solo una cosa non hanno condiviso: il portafoglio.

Ognuno, col proprio gruzzoletto, sceglie in autonomia gli acquisti da fare per se stesso, fatta eccezione per le spese consistenti, dove la decisione torna all’insegna della condivisione, com’è accaduto di recente per l’acquisto della nuova lavatrice. Una ‘separazione economica’ di cui beneficiano i nipoti, che spesso ricevono un doppio regalo, uno da nonno Raffo e l’atro da nonna Lisa. La festa per questa straordinaria coppia si svolgerà domenica a casa loro, con un bel pranzo a cui parteciperanno le tre figlie Graziella, Patrizia e Gigliola, i nipoti e i pronipoti. Auguri anche dal Carlino.