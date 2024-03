Intelligenza artificiale, sale in cattedra. Massimo Temporelli

Dopo il Carnevale 2024 che gli ha dedicato un carro allegorico e prima di Passaggi Festival che dal 26 al 30 giugno farà riflettere la città sulle implicazioni dell’Intelligenza Artificiale, oggi a Fano sbarca un fisico speciale ad affrontare il tema. "L’intelligenza artificiale è tra noi e ci salverà". Ne è convinto il fisico e scrittore Massimo Temporelli invitato a spiegare la sua teoria nella conferenza pubblica organizzata per questo pomeriggio alle 18 nella Chiesa di Santa Maria del Gonfalone (ingresso libero) dall’associazione culturale fanese Università dei Saperi "Giulio Grimaldi". Temporelli è presidente e cofondatore di The FabLab, un’azienda che aiuta le aziende nel processo di innovazione tecnologica; un laboratorio dove la cultura, la tecnologia e il business si incontrano per dare senso e corpo alla trasformazione digitale e dove la stampa 3d, l’internet delle cose e la robotica cambiano il modo di progettare e produrre i prodotti. Un’azienda che già nel passato guardava al futuro, presente. "Titolo provocatorio per una materia che divide l’opinione pubblica - spiegano gli organizzatori - e di cui, forse, si sa e si comprende molto meno di quello che si dovrebbe. Intanto l’AI non sarà il futuro, nel senso che è già il presente e anche un po’ il passato e ne usufruiamo senza nemmeno accorgercene. I vantaggi sono tanti ma il rischio di abuso porta con sé i timori da più parti espressi, più o meno fondati essi siano". Temporelli è stato invitato perché "commentando la lettera aperta firmata da mille ricercatori da tutto il mondo, che chiedevano norme contro i deepfake (ovvero i finti video creati con l’Intelligenza artificiale) ha affermato: "Il tema è quello che poneva lo zio di Spiderman: da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Quello che chiedono nella lettera è una riflessione corretta, su come creare una legislatura, degli anticorpi e un’educazione all’uso di questa potentissima tecnologia".

ti.pe.