Interrogazione comunale su Matteo Ricci e l'adozione di Notre Dame

Ieri è partita una di quelle interrogazioni comunali che si potrebbero definire birichine e dispettose. Ed a finire nel mirino è l’ex sindaco Matteo Ricci perché ieri è finita in diretta mondiale l’inaugurazione della cattedrale di Notre Dame a Parigi, presenti tutti i grandi della terra a partire dal nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump "tanto che mi aspettavo di vedere anche Matteo Ricci spuntare da un momento all’altro a braccetto del presidente francese Macron", dice il consigliere di "Pesaro Svolta" Giulia Marchionni che ha firmato l’interrogazione assieme all’esponente della Lega Dario Andreolli.

Il perché di questo dileggio è legato proprio ad un annuncio in pompa magna attraverso i social di Ricci pochi giorni dopo che le fiamme avevano distrutto una delle più famose chiede del mondo. "Quel giorno del 16 aprile 2019 – ricordano i due ‘dispetosi’ consiglieri di opposizione – Ricci annunciò alla città che la città di Rossini avrebbe adottato Notre Dame".

E quindi il testo dell’allora sindaco: "Rossini adotta Notre Dame de Paris. Grande tristezza in città – scrisse Ricci – per l’incendio di uno dei luoghi sacri e monumentali più importanti del mondo. Ma Notre Dame risorgerà e noi vogliamo essere subito vicini e solidali. Ho appena scritto al presidente Emmanuel Macro (grande esperto e amante della musica di Rossini) per ribadire il nostro invito al Rossini Opera Festival durante il quale organizzeremo una serata internazionale di raccolta fondi per la ricostruzione della cattedrale. La bellezza e il genio di Rossini (deceduto proprio a Parigi) per le bellezza e la cultura mondiale".

Un invito a nozze per i due consiglieri di opposizione "perché a questo punto vorremmo anche sapere, alla luce della raccolta fondi, se a Notre Dame è stata affissa una targhetta che ricordi questa donazione", dicono ridendo Marchionni e Andreoli. E infatti chiedono al sindaco, sapendo che le risposte le potrebbe dare solo l’assessore Daniele Vimini, se "il presidente Macron ha mai risposto alla missiva dell’allora sindaco Matteo Ricci con cui veniva invitato al Rossini Opera Festival; se fu mai organizzato durante il Rof 2019 una serata internazionale di raccolta fondi per la ricostruzione della cattedrale di Notre Dame, come annunciato da Ricci; quanto venne raccolto nell’occasione a quale somma venne consegnata al presidente Macron quale contributo della città di Pesaro per il restauro della cattedrale di Parigi". Chiosano Marchionni e Andreolli: "Abbiamo controllato e non risultano feste per la raccolta fondi. Siamo di fronte alla solita malattia: l’annuncite".