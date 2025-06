Italservice Loreto: oggi la semifinale playoff al PalaMegabox

Si può fare. Dopo il colpaccio a Roma nel turno infrasettimanale, oggi alle 18 al PalaMegabox l’Italservice Loreto può chiudere l’affare Ebk. La semifinale playoff per salire in B Nazionale corre sul filo dell’equilibrio. Le due squadre sono sull’1-1. I laziali hanno vinto a Pesaro, mentre gli uomini del presidente Pizza hanno sbancato il campo capitolino. E adesso la bella. Si gioca in casa della migliore classificata. Chi vince vola in finale. Ad aspettarla ci sarà l’Esperia Cagliari che ha battuto a sorpresa Matelica, la capolista della stagione regolare.

"Noi ci crediamo, siamo arrivati in regular season primi a parimerito con Matelica, guadagnandoci il fattore campo che purtroppo sabato scorso non abbiamo sfruttato", così coach Ceccarelli. E sugli avversari di oggi dice: "E’ una squadra abbordabile, sono arrivati sesti nella precedente fase, facendo un cammino incredibile nella seconda parte della stagione. Per provare a fermarli occorre blindare i senior che sono molto pericolosi e dobbiamo concentrarci a livello offensivo, sarebbe il top regalare alla città la serie B Nazionale".

Suona la carica anche il general manager Federici Ligi: "Manca l’ultimo passo per tornare a giocarci quella promozione che proprio l’anno scorso, di questi tempi, abbiamo visto sfuggire all’ultimo atto dell’ultima serie. I ragazzi hanno dato un segnale forte e chiaro in gara2, andando a vincere in un campo difficilissimo e contro una rivale ben organizzata. Adesso che torniamo a Pesaro, avremo bisogno di tutto il sostegno possibile. Appassionati, tifosi, parenti, amici, pesaresi: vi aspettiamo al PalaMegabox perché vogliamo continuare a inseguire il nostro sogno. Vogliamo provare a tornare in finalissima e servirà tanto, tantissimo affetto. Questi ragazzi se lo sono guadagnato".

Interviene anche l’assistant coach di Roma Crocco che dice: "Sappiamo che ci aspetta una partita complicata, contro un avversario di valore, organizzato, che non regalerà nulla. Non basteranno tecnica o tattica: servirà qualcosa in più. Servirà intensità, aggressività e concentrazione su ogni pallone e su tutte le piccole cose che possono fare la differenza, consapevoli che per uscire dal campo a testa alta dovremo dare tutto quello che abbiamo". Biglietto di 5 euro per ogni settore; Under 18, atleti settore giovanile e minibasket Bees avranno l’ingresso gratuito.

b.t.