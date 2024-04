Italservice, playoff in tasca. Ma oggi arriva il Napoli

Con ormai i playoff in tasca, l’Italservice si appresta a giocare l’ultima partita di regular season. Si gioca oggi alle 21 al PalaMegabox contro il Napoli dell’ex tecnico Fulvio Colini. Sarà in diretta esclusiva su Sky Sport. I biancorossi cercano punti preziosi per conquistare la miglior posizione in griglia possibile. Come è chiamato a fare il Napoli Futsal dei tanti ex. Otre il tecnico, sono ex anche i giocatori Bolo, Borruto, Canal, De Luca, Salas e Mancuso. I partenopei sono campioni di Coppa Italia in carica, ma oggi se la vedono con un’Italservice in salute, per merito anche del grande lavoro del preparatore atletico rossiniano Rodrigo Baldelli. E’ proprio lui a presentare la gara: "Era molto importante centrare la qualificazione playoff lo scorso fine settimana – sottolinea Baldelli -, i ragazzi hanno lavorato benissimo nelle ultime dieci gare. Alzando i ritmi e i giri del motore. Si sono fatti trovare pronti nei momenti più importanti della regular season. Per quanto riguarda la partita col Napoli, mi aspetto una gara divertente, dove prevarranno gli attacchi, visto che vincere significherebbe garantirsi una buona classifica. La nostra mentalità, della società e del mister, è chiara: affrontiamo ogni partita per provare a vincerla. Ci faremo trovare pronti". Baldelli rappresenta un’assoluta new entry di questa stagione all’interno dello staff tecnico biancorosso. b.t.