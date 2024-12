Italservice pronta al match col fanalino di coda Cosenza

Dopo la prima vittoria casalinga della stagione ai danni del Manfredonia, si ritorna in campo, ma questa volta lontano dalle mura amiche, ma l’Italservice Pesaro non intende rallentare. C’è una classifica di serie A, regular season, da risalire. Reduci da due vittorie consecutive, i biancorossi si preparano a visitare il fanalino di coda, la Pirossigeno Cosenza. Nono appuntamento del girone di andata previsto sabato 7 dicembre, alle ore 18, al PalaFerraro di Cosenza. Il match sarà visibile in diretta streaming, attraverso il canale YouTube della Divisione Calcio a 5. C’è Cristopher Wittig (foto) a raccontare le proprie sensazioni in vista di un nuovo incontro fondamentale per il futuro rossiniano. Il tedesco, volto nuovo arrivato in estate, applaude i suoi compagni per il successo maturato contro il Manfredonia: "Sono molto felice del fatto che abbiamo potuto festeggiare i primi tre punti in casa, davanti al nostro pubblico. L’atmosfera era fantastica, i tifosi hanno meritato questo successo dopo che avevamo perso nelle precedenti occasioni casalinghe". Wittig ha sbloccato la scorsa contesa, realizzando il suo primo gol in massima categoria. "Sono stato molto contento di aver potuto aiutare la squadra con un gol. Ho aspettato tanto questa gioia ed è fantastico che sia arrivata insieme a una vittoria". Ora però bisogna concentrarsi. E quindi il mirino è puntato sul Cosenza: "La prossima partita sarà molto difficile. Anche loro navigano nelle zone basse della classifica, hanno bisogno di punti, come noi, e daranno tutto in casa propria. Dobbiamo restare concentrati, svolgere un buon lavoro difensivo e segnare un gol in più del Cosenza". Dopo otto giornate la situazione è prima Eboli con 20 punti, mentre il team della presidente Simona Marinelli è 13° a quota 7.

b.t.