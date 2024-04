Italservice, vittoria pesante: "Ma sarà decisiva la prossima"

L’Italservice batte in casa la capolista Olimpus Roma e consolida l’ottava posizione a due giornate dal termine della regular season.

Mister Fausto Scarpitti, quanto conta questa vittoria?

"Tantissimo, ci permette di mantenere quattro punti di vantaggio sulla nona, ci tiene in corsa per tanti obiettivi e soprattutto è una risposta importante dopo la sconfitta di Mantova".

Playoff più vicini?

"Sì, ma sarà decisiva la prossima giornata nella quale Pomezia andrà a giocare a Roma in casa dell’Olimpus e noi avremo un impegno difficile a Viterbo, contro una squadra che ha bisogno di punti per salvarsi".

Come è stato finora il percorso?

"Lineare, siamo stati eccezionali tra le mura amiche, l’ultima sconfitta risale a novembre e in casa abbiamo battuto tutte le migliori. Contro Roma abbiamo riempito il PalaMegabox come non si vedeva dai tempi delle grande vittorie del Pesaro. In trasferta non siamo stati sempre all’altezza".

E’ cambiato lo spirito di squadra?

"E’ sempre stato alto. E’ chiaro che la partita con la capolista l’abbiamo preparata in modo particolare. Noi tra dicembre e gennaio abbiamo cambiato 4 elementi: 4 sono andati via e 4 sono arrivati, abbiamo dovuto ricostruire degli equilibri".

Come giudica la stagione?

"Positiva, la società mi ha chiesto di giocarcela con tutti, di evitare i playout e di provare a entrare nei playoff. Abbiamo ringiovanito la squadra. C’è ancora da migliorare soprattutto sotto porta. La squadra crea tanto, ma non sempre siamo lucidi per l’ultimo passaggio nella scelta decisiva".

Beatrice Terenzi