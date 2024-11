K Sport , ancora un sigillo. I Portuali a mani vuote

k sport

2

portuaali

0

K SPORT GALLO (4-3-3): L. Cerretani, E. Di Pollina, K. Baruffi, G. Dominici, A. Nobili, I. Carta, A. Peroni, A. Torelli (45’ st Guglielmo), G. Barattini (8’ st Fiorani), L. Magnanelli, A. Gurini (32’ st Pizzagalli) All: Magi

PORTUALI DORICA (3-5-2): S. Tavoni, C. Ragni, M. Lucesoli, M. Girolimini, A. Savini, L. Testoni (28’ st Catalani), D. Candolfi, C. Paloka (1’ st De Marco), W. Gioacchini (1’ st Rragami), L. Mascambruni (39’ st Franca), L. Vitucci (16’ st Altieri) All: Ceccarelli

Arbitro: Spadoni di Pesaro

Reti: 32’ pt Dominici, 36’ pt Gurini

Note: espulso al 34’ st Di Pollina

Il MontecchioGallo per continuare a sognare, gli anconetani per togliersi dai bassifondi dela classifica. Padroni di casa ancora privi di Perri, Villanova e Sakay. Anche gli ospiti incerottati con numerosi assenze tra i quali Rinaldi, Sassaroli, Santoni, Canulli e Tavoni.Partono forte i locali quando Barattini sbaglia un facile tap in poi è Gurini che chiama al miracolo il portiere Tavoni. Predominio territoriale dei locali interrotto da Gioacchini che sfrutta in indecisione di Nobili e impegna severamente l’ottimo Cerretani. Al 23 ci prova Carta ma Tavoni respinge non senza difficoltà.

Al 30’ Magnanelli imbecca Barattini che di testa non inquadra la porta. Al 32 da una punizione nasce il vantaggio dei locali, Nobili svetta di testa e pesca Dominici che insacca. Al 36’ e subito 2-0 Barattini ruba palla e porge su un vassoio d’argento la palla per il più facile dei gol. Secondo tempo sulla falsa riga del primo tempo e neanche la girandola di cambi riesce a cambiare l’Inerzia della gara. Al 67 ci provano i portuali con Testoni e poi De Marco. Il MontecchioGallo rimane in 10 al 79 per via della doppia ammonizione comminata a Di Pollina. Tuttavia la partita rimane in controllo dei locali che rischiano poco e concludono con la quinta vittoria consecutiva.