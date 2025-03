King resta negli... spogliatoi e Ahmad stecca

King 5. Un altro finito dentro la Jacuzzi a riposare. In campo si è fatto sentire poco o nulla. Ha chiuso, King, con 4 punti segnati in 24 minuti, con 1 su 3 da sotto e 0 su 3 da fuori. Nullo anche a rimbalzo: ne ha arpionato uno solo. Una delle peggiori partite dell’ala americana.

Ahmad 6. Non ha fatto l’egoista in questo match: ‘palla a me che ci penso io’. Ha giocato più per gli altri, ma alla fine quando sarebbero serviti i suoi punti non ha avuto il tiro pesante dalla sua parte: ha chiuso con 0 su 5 dalla distanza e con 3 su 7 da sotto. Ha preso 7 rimbalzi.

Lombardi 5. Di quelle gare da encefalogramma piatto perché in 14 minuti ha tirato una sola volta da 3, sbagliando il colpo.

Zanotti 5,5. Non inizia male la gara, ma col passare dei minuti va in sofferenza nel marcamento dei lunghi di Torino. Sta in campo 10 minuti e chiude con 2 su 3 da sotto e 1 su 2 da fuori.

Bucarelli 5,5. Porta palla e canta anche la messa, ma non tutte le volte questo ruolo gli viene bene ed anche contro Torino non incide più di tanto: chiude con 1 su 4 da sotto e 0 su 2 da fuori. In difficoltà anche in fase difensiva. Ma è stato in buona compagnia, sia su Taylor che su Schina, la vera spina nel fianco della Vuelle.

Imbrò 5,5. Giocatore tattico: entra quando il tiro dalla distanza latita, l’ultima arma di Leka quando Ahmad ha Saturno contro. Chiude con 0 su 1 da sotto e 3 su 5 da fuori.

Petrovic 6. Non tanto in campo, anche se alla fine chiude con buoni numeri: ha tirato con 4 su 4 da sotto e 1 su 2 da fuori. Il problema è come si regge in difesa.

De Laurentiis 7,5. Il migliore in campo, senza ombra di dubbio. Bene al centro dell’area ed anche preciso in fase offensiva. Forse una delle migliori gare della stagione. Ha chiuso con 4 su 8 da sotto e 1 su 2 da fuori, con 4 su 5 nei liberi.

Maretto 6. Non una brutta gara ma il lato... mastino in difesa è mancato. La dice lunga il fatto che assieme ad Ahmad è il miglior rimbalzista della squadra: 7 palle conquistate. Chiude con 2 su 2 da sotto, 0 su 1 da fuori, 2 su 5 nei liberi.

m.g.