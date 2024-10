La Biosfera torna a funzionare dopo la manomissione

La Biosfera di piazza del Popolo è stata sistemata e da ieri è tornata a funzionare. Tra sabato e domenica, il monumento tecnologico, simbolo di Pesaro Capitale della cultura 2024, è stato manomesso da ignoti. Qualcuno, prima ha staccato la rete metallica protettiva e poi ha vandalizzato i dispositivi elettronici bloccando il funzionamento. Per sicurezza, e per consentire alle forze dell’ordine di risalire agli autori dell’atto, la Biosfera è stata spenta per tre giorni. L’amministrazione ha acquisito i filmati dalla Questura e dalla Polizia locale per essere visionati e sporgere denuncia anche contro ignoti.