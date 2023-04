La Cicloturistica fa tappa oggi a Sant’Angelo in Lizzola

Arriva oggi a Sant’Angelo in Lizzola alle ore 10.30 la tappa della della 41ª Settimana Cicloturistica Internazionale organizzata tradizionalmente dal Gruppo Albergatori Multiservizi di Gabicce Mare nella settimana che segue la Pasqua. "La tappa a Sant’Angelo in Lizzola – spiega il sindaco Palmiro Ucchielli – , è stata programmata per scoprire i luoghi e la storia di cui è ricco il territorio di Vallefoglia. La Pro Loco ‘Prosantangelo’ allestirà in piazza Perticari un ristoro, per accogliere i ciclisti e il loro seguito, a base di prodotti tipici locali tra cui l’immancabile "Crescia di Pasqua" che in questi giorni di festività pasquali caratterizza tutte le nostre tavole. La tappa di Sant’Angelo in Lizzola è stata molto apprezzata dal cicloturista vacanziero nelle passate edizioni e l’Amministrazione è stata ben lieta di accogliere la richiesta di ospitalità anche per il corrente anno in quanto la corsa attraversando tutto il territorio comunale promuove e valorizza i nostri borghi e i castelli circondati da un ambiente naturale ideale per coloro che amano vivere lo sport all’aria aperta pedalando per chilometri e chilometri. A tutti i partecipanti e al loro seguito, pertanto, i miei migliori auguri per trascorrere un momento indimenticabile sul nostro bellissimo territorio".

l. d.