La cultura della massoneria, un convegno per saperne di più

“La cultura della massoneria nella provincia di Pesaro e Urbino“ è il titolo del convegno che si terrà domani mattina dalle ore 10 all’hotel Charlie di Pesaro, in viale Trieste 281. L’evento, che ricade nelle celebrazioni di “Pesaro 2024 - Capitale Italiana della Cultura” racconta "la cultura della massoneria che fa parte della cultura del nostro territorio, della nostra nazione e dell’umanità", dicono gli organizzatori, ovvero il Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani – la maggior istituzione massonica italiana, riaperta dagli Alleati dopo il fascismo che l’aveva messa al bando – dal Rito Simbolico Italiano “Collegio Pisaurum et Fanum Fortunae“. "Non si può parlare della cultura del nostro tempo senza parlare di cultura della Massoneria – spiegono i curatori – e l’evento potrà essere un’occasione per acquisire conoscenza diretta dei principi, dei valori della comunione massonica del Grande Oriente d’Italia e del Rito Simbolico Italiano".

Ad intervenire saranno, dalle ore 10, il prof Marco Rocchi (consigliere dell’Ordine del GOI); Marziano Pagella (Serenissimo presidente del Rito Simbolico Italiano), Marco Vignoni (Grande Oratore del Grande Oriente d’Italia - Palazzo Giustiniani). A coordinare i lavori sarà l’avvocato Enzo Bacciardi, presidente del Collegio “Pisaurum et Fanum Fortunae” del Rito Simbolico Italiano. Al termine verrà offerto un buffet. Ai partecipanti verrà distribuita una cartella omaggio contenente il volume “Storia della Massoneria pesarese”; una edizione della rivista “L’Acacia”; l’opuscolo “La nascita della Massoneria”; un fascicoletto della cerimonia di inaugurazione della “Casa Museale Massonica di Pesaro”; il dvd “XX settembre 1870 - 2020 -180 anni: la breccia di Porta Pia e la presa di Roma”; l’opuscolo gli “Antichi Doveri”. (Ingresso Libero - Info: 353 4732388 - info@laculturadellamassoneria.it).