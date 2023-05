Là dove vince l’incuria "Piazza Redi, trattamento da serie B Non fanno neanche i piccoli lavori"

La pavimentazione sconnessa e le aiuole rattoppate con una pezza di verde sintetico: in queste due fotografie, e anche in altre, il centrodestra documenta "l’incuria per piazza Redi, dimenticata dalla Giunta Ricci". Tanto che i consiglieri del gruppo Lega in Comune spronano gli amministratori ad intervenire. "Non solo mancano da anni investimenti per la riqualificazione – osserva Dario Andreolli, capogruppo Lega in Comune –, ma ad oggi manca persino l’ordinaria manutenzione e la pulizia della piazza. Finora sono stati disattesi tutti gli impegni presi in consiglio comunale. Chiediamo con urgenza un intervento rapido per ripristinare decoro, pulizia, e per migliorare l’arredo urbano". Piazza Redi, oltre ad essere un centro commerciale naturale, rappresenta un punto di aggregazione, per bambini, giovani e famiglie. "In questo momento la piazza appare proprio dimenticata – continua Andreolli anche a nome dei colleghi Andrea Marchionni e Francesco Totaro –: L’erba è troppo alta nelle aiuole, la pavimentazione sconnessa e per terra c’è sporcizia. A questo si aggiunge il cronico problema della pavimentazione del porticato (privato ad uso pubblico) per il quale nulla è stato fatto per trovare un accordo tra pubblico e privati, al contrario di quanto è accaduto in altre zone della città. Anche a causa della continua disattenzione dell’amministrazione – concludono i consiglieri della lega in una nota – negli anni molti esercizi commerciali hanno scelto di investire altrove, impoverendo l’offerta commerciale. Non è possibile che piazza Redi sia sempre considerato un luogo di serie B. Dopo più di 15 anni dal suo rifacimento integrale, chiediamo che la Giunta si attivi per riportare un minimo di decoro e pulizia almeno nella piazza e che venga predisposta una riqualificazione mirata a valorizzare la bellezza e la fruibilità della zona, per favorire la socialità ed il rilancio commerciale. Dopo anni di promesse non mantenute riteniamo sia arrivato il momento dei fatti".

