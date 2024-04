La Madonnina torna a brillare

E’ tornata visibile anche di notte la statua della Madonnina dei Cappuccini, che da 50 anni rappresenta l’iconico simbolo d’ingresso di Pesaro. Infatti ora è illuminata da fari adeguati che ne esaltano l’opera. Questo grazie ad una sinergia che ha visto protagonisti il Lions club Pesaro ’Della Rovere’ e la Teknoimpianti srl di Vallefoglia. Nei giorni scorsi, sono stati così installati sul bordo del cavalcaferrovia Giorgio De Sabbata i riflettori che illumineranno la statua, rendendola, come in passato, quel simbolo di accoglienza e speranza che dava il benvenuto anche nella notte a tutti coloro che transitano sul cavalcaferrovia.

Il 9 novembre 2022 la scultura, opera del pistoiese Luigi Galli, era stata gravemente danneggiata nella zona della nuca, perdendo anche l’aureola che non era stato possibile recuperare nel restauro, per motivi di stabilità. Anche in quel caso il Lions club Pesaro Della Rovere era intervenuto in un service dedicato organizzato dall’allora presidente Chiara Cacciaguerra, che in sinergia con Renco Spa e in collaborazione con il Comune di Pesaro, ha portato a termine il restauro eseguito da Etra Restauri, restituendo la Madonnina alla città lo scorso 24 agosto. Mancava un’illuminazione adeguata, che restituisse alla statua il suo

ruolo di icona di Pantano e della città. Ed è qui che sono entrati nuovamente in gioco il Lions club Pesaro ’Della Rovere’, grazie all’intervento del Melvin Jones Stefano Sanchioni, e la ditta Teknoimpianti srl, leader nella realizzazione di impianti elettrici ed idraulici civili ed industriali, che ha selezionato i proiettori più idonei a valorizzare la statua della Madonnina effettuando un approfondito studio illuminotecnico che ha condotto ad un risultato visivo di grande qualità e impatto emotivo, degno di una scultura simbolo all’ingresso della nostra città, ad accogliere tutti coloro che entrano in città a maggior ragione quest’anno grazie al riconoscimento di Pesaro capitale italiana della cultura.

Le scosse di terremoto del 2022 avevano danneggiato non solo la statua della Madonnina ma anche diversi altri elementi della chiesa dei Cappuccini rendendola impraticabile per qualche tempo.