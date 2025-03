La Megabox deve arrendersi

NUMIA VERO VOLLEY 3MEGABOX 0

NUMIA VERO VOLLEY : Kurtagic 11, Orro, Sylla 13, Danesi 7, Egonu 17, Daalderop 8; Gelin (L), Konstantinidou, Smrek, Cazaute. Non entrate: Guidi, Heyrman, Pietrini, Fukudome. All. Lavarini. MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Perovic 2, Lee 11, Weitzel 8, Bici 10, Giovannini 2, Candi 6; De Bortoli (L), Feduzzi, Michieletto, Lazda 2. Non entrate: Torcolacci, Borelli (L), Carletti. All. Pistola.

Arbitri: Salvati e Giardini.Note: Spettatori 3623. Parziali e durata set: 25-22 (30’), 25-16 (25’), 25-16 (22’).

Nella gara di andata dei quarti di finale dei play-off scudetto del Campionato di A1 Tigotà, la Megabox Ondulati del Savio cede alla distanza contro la corazzata Numia Vero Volley Milano implacabile in attacco e a muro: dopo un primo set molto equilibrato e mantenuto in discussione dalle tigri sino all’ultima palla, sono seguiti due parziali dove le padrone di casa non hanno lasciato spazio ai tentativi di rimonta delle avversarie. Le biancoverdi hanno fatto molta fatica in attacco (15% di efficienza contro il 42% delle avversarie) e sono state soverchiate a muro (11-4 i muri punto), commettendo 18 errori nel secondo e nel terzo set. Nel primo set la Megabox non mette mai il naso avanti, ma resta attaccata alle avversarie sino alla fine. Pronti, via ed è subito 3-0 per la Numia con Egonu e Sylla. Il primo pareggio è a quota 6 con Bici, ma Milano strappa di nuovo (15-10 su servizio vincente di Sylla e successivo malinteso Perovic-Weitzel). Un ace della tedesca riaccorcia il distacco, un muro di Egonu allunga a +5 (17-12), ma le tigri sono pienamente in partita: due ace in fila di Bici riportano a -2 la Megabox (15-17), una ricezione lunga punita da Lee sigla addirittura il 17-18. Milano ritrova un break con un ace di Daalderop, ma la partita resta punto a punto: una doppia di Gelin sigla il 22-23, chiudono Egonu e un muro di Daalderop 25-22.

Nel secondo set all’inizio la Numia scappa via 9-2, Pistola si gioca due time-out e toglie Bici per Lazda. La Megabox scivola sino a -8, Lee ricuce parte del distacco (9-14). Torna Bici sull’11-16, un muro della solita Lee sigla il 14-18, ma la Numia dà lo strappo decisivo: due muri in fila di Egonu fanno scivolare le tigri lontanissime, chiude Sylla 25-16.

Nel terzo set un ace di Weitzel e un attacco di Bici fanno scattare la Megabox sul 5-4, ma due muri in fila di Kurtagic (Mvp meritatissima alla fine) piazzano il break di 7-1 che ribalta il set. Bici riporta le tigri a -4, ma ormai la partita è andata: Milano chiude a braccia alzate con un altro 25-16. Appuntamento a domenica, a Pesaro, con la Megabox che proverà ad allungare la serie.

b.t.