La Megabox strappa un set a Conegliano

Conegliano 3 Megabox Vallefoglia 1

PROSECCO DOC IMOCO : Wolosz 1, Gabi 15, Fahr 10, Haak 20, Zhu 21, Chirichella 6; De Gennaro (L), Lukasik,.Seki, Adigwe 2. Non entrate: Eckl, Lanier, Lubian, Bardaro (L). All. Santarelli.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Candi 7, Perovic 5, Lee 16, Weitzel 10, Bici 21, Giovannini 5; De Bortoli (L). Kobzar, Carletti 2, Lazda. Non entrate: Torcolacci, Feduzzi, Michieletto. All. Pistola.

Arbitri: Mesiano e Puecher.

Parziali: 25-16 (25’), 25-18 (23’), 22-25 (28’), 25-19 (26’).

Note – Spettatori 3903.

Terza gara, terza sconfitta. L’Imoco del resto è prima in classifica, imbattuta. La Megabox ha collezionato in campionato, all’andata un 3 a 0 secco, stesso risultato ai quarti di finale di Coppa Italia e ieri però le tigri nel ritorno di regular season hanno vinto un set che ha per un po’ riacceso le speranze. Nel quarto però le prime della classe non hanno concesso altro alle biancoverdi che comunque hanno giocato una partita in crescendo. Infatti a parte il primo parziale dove le pesaresi si sono fermate a 16, nelle altre frazioni hanno provato a creare problemi alle padrone di casa. Dopo la vittoria interna al tie-break con la Talmassons, ieri sera, nel turno infrasettimanale valevole per la quinta giornata del girone di ritorno, Vallefoglia ha incontrato le pantere che stanno viaggiando a punteggio pieno. Per le ragazze di coach Pistola uno stop che lascia la formazione marchigiana all’ottavo posto a quota 23 punti frutto di 7 vittorie e 10 sconfitte.

Nel primo set le locali scappano via subito 4-0 e poi 8-2. Sul 16-13 le padrone di casa mettono il turbo: un parziale di 9-2 regala 9 set-point (25-16). Nel secondo parziale l’andamento è simile: Conegliano avanti 6-1. La Megabox tornava a ridosso due volte: sul 4-7 e sul 7-11 con un ace di Candi. In entrambi i casi le campionesse tricolori guadagnavano un comodo vantaggio che permette loro di aggiudicarsi il set 25-18. Nel terzo la squadra di Pistola parte gagliarda. C’è aggressività: 2-5 (due muri in fila di Weitzel) e mantenendo il vantaggio sino al 10-13 (altro muro di Candi). Due ricezioni errate di Lee siglano il 13-13. Il tecnico delle ospiti chiama il time-out. Da lì in poi le tigri scappano via senza più farsi raggiungere. Un ace di Bici riapre la sfida: 25-22.

Nel quarto set la Megabox subisce uno 0-3 iniziale, ma piazza un controbreak di 6-1. Da lì in poi capitan Candi e compagne cominciano a sbagliare (9 errori nel set), e le scudettate ringraziano. Un 12-3 complessivo lancia l’Imoco sul 16-9. Vallefoglia ha un ultimo sussulto 13-17 (-4). Il team di Santarelli si scatena. Le biancoverdi però non abbassano la tesa, annullando due match-point, prima di cedere 25-19.

b.t.