La minoranza incontra i cittadini a Lucrezia

Il gruppo di minoranza consiliare ‘Insieme per Cartoceto’ ha ideato due appuntamenti al mese di ricevimento dei cittadini, durante i quali chi vorrà, potrà parlare con i consiglieri comunali dello schieramento, per esporre idee e per confrontarsi sulle problematiche del territorio. Per questo mese di marzo, le occasioni di incontro sono state organizzate per domani, a partire dalle 21, alla sala pubblica ‘Cecchini’ di Lucrezia, sotto la scuola media; e per lunedì 20, nel capoluogo: esattamente alla biblioteca ‘Ciscato’. Anche questa seconda tappa è stata fissata per le ore 21.