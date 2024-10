La Mostra di piante e fiori. Prima il sole, poi la pioggia. Clienti e un po’ di code

Viale della Repubblica è tornata ad esplodere di colori con la "Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali" in programma da ieri fino a domani, domenica 6 ottobre, dalle ore 8 alle ore 20 (sabato fino alle 22), a ingresso libero. "Già dalle prime ore di apertura - ha detto l’assessora Francesca Frenquellucci - i banchi di piante e fiori si sono riempiti di visitatori, pesaresi e turisti. Segno dell’attrattività di questa manifestazione, tra le più antiche della città, che continua ogni anno a crescere e ad arricchirsi di prodotti, espositori e momenti di approfondimento".

Durante la tre-giorni, piazzale della Libertà ospita una serie di appuntamenti dedicati all’informazione e alla divulgazione di buone pratiche. Nel palco della Palla si alternano (la mattina dalle 10 alle 12, il pomeriggio dalle 14 alle 18) le iniziative e dimostrazioni, dedicate in particolare alla tutela del verde e dell’ambiente. Ieri (venerdì) hanno iniziato gli apicoltori che hanno proposto degustazioni ed hanno illustrato il lavoro delle api. Il sabato, è il momento dei docenti e degli studenti e studentesse dell’istituto agrario Cecchi che danno informazioni sulla scuola e sui prodotti coltivati. La domenica sarà dedicata, dalle ore 14 alle 18, all’esposizione delle piante del Club Bonsai ’88 Pesaro. I soci spiegheranno come si potano e si rinvasano queste piante acquistabili presso gli espositori della mostra. Previsto attorno alla Palla, anche il mercatino degli hobbisti. Le modifiche alla circolazione previste per consentire lo svolgimento della manifestazione sono valide fino alle ore 18 di lunedì 7 ottobre.

Nel pomeriggio di ieri si sono verificate code e intasamenti di traffico in prossimità della zona mare, legate anche alla manifestazione.

Luigi Diotalevi