La notte più lunga. Lungo tutta la costa piazze e locali pronti per un S. Silvestro top

La provincia si prepara a festeggiare l’ultimo dell’anno. Si stappa lo spumante, si indossa qualcosa di rosso e si mangiano le lenticchie. Insomma, rispettando tutti i crismi della tradizione. Tradizione che non rimane immutata e si evolve: già dallo scorso anno è tornato forte il trend di riunirsi tra amici e parenti in casa, dopo anni in cui questo non era possibile a causa della pandemia, magari approfittando dell’asporto di ristoranti e gastronomie. Poi sono immancabili le feste in piazza, ogni città ha la sua, dalla montagna al mare.

Proprio nella costa i programmi sono ricchi, iniziando da Pesaro. Qui il caschetto biondo e il ritmo di Raffaella Carrà daranno il benvenuto al 2025. Ci si scalda con un dj set alla Biosfera davanti il palazzo delle Poste con un allestimento rinnovato e si prosegue con interessanti appuntamenti. Quindi sempre in Piazza del Popolo dalle 23 ci sarà un concerto con musica anni dagli anni Sessanta ai Novanta grazie alla band Dino Gnassi Corporation già ospitata sul palco del Maurizio Costanzo Show mentre Claudio Celi e un nutrito corpo di ballo offriranno un omaggio alla Carrà. Il countdown per il nuovo anno sarà con le istituzioni del territorio per poi riprendere a ballare, mentre dall’1 all’1.30 djset per la "discoteca" in piazza.

Per chi desidera un’opzione con eventi dedicati ad adulti e bambini sono diversi gli hotel che riapriranno per l’occasione, offrendo pacchetti con cena e pernottamento con opzioni di divertimento per adulti e bambini. Tra questi l’hotel President’s e Mediterraneo mentre il Grand Hotel Vittoria aggiunge al programma la visita ai musei della città.

A due passi dalla città, a Gabicce, c’è il grande capodanno imperiale alla Baia Imperiale con 5 generi musicali in consolle per ballare fino all’alba. Inoltre Pesaro il 31 dicembre ospiterà anche migliaia di giovanissimi per la 57ª edizione della Marcia per la Pace.

E passiamo a Fano. Che ospiterà diverse opzioni in centro storico, tra piazza e teatro. Sul palco del cinema teatro Politeama di Fano, alle 22, va in scena lo spettacolo "Ride bene chi ride l’ultimo" del San Costanzo Show (informazioni e biglietti presso punti vendita Liveticket oppure www.liveticket.it). Alla stessa ora in piazza XX Settembre si balla e si canta con I Rinoceronti live band, mentre a seguire Radio Studio Più in diretta Nazionale e spettacolo pirotecnico pensato anche per gli animali. Dalla mezzanotte al Pincio, zona pista di pattinaggio, si balla con In da club e il dj set di Dj Vampa.

Risalendo la costa è interessante anche cosa sta preparando Gradara, città che si affaccia sul mare e tra i Borghi più belli d’Italia. Proloco e amministrazione comunale propongono, ad ingresso libero, una festa in piazza per ballare con Radio studio Più e con Alex Pari DJ e lasciarsi coinvolgere dalla travolgente animazione di Cristian Masterboys.

Occhio infine alla sicurezza, è quello che si raccomandano dalla Prefettura e per l’occasione saranno intensificati i controlli sul territorio provinciale. Per garantirla saranno disposti accurati dispositivi di prevenzione e di controllo del territorio, al fine di scongiurare attivi vandalici, episodi di violenza e furti. Sia nei giorni dedicati agli eventi di spettacolo che quelli religiosi.