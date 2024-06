La Profilglass diventa un modello. A ‘lezione’ gli studenti di Urbino

Dalla teoria alla pratica: un nutrito gruppo di studenti dell’ateneo di Urbino, guidati dal professor Marco Cassiani (foto), ha fatto visita agli stabilimenti della Profilglass, la più grande azienda della provincia, presa come modello di buona gestione. Cassiani ha parlato di ‘adeguati assetti organizzativi’ "perché con il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è importante per le aziende di dotarsi di adeguati assetti organizzativi per pianificare il futuro, ponendo la responsabilità del controllo e della gestione dei rischi in capo non solo all’imprenditore o agli azionisti, ma a tutti gli organismi societari". Da qui la visita alla Profilglass "che è dotata di un modello di governance estremamente evoluto". In questa giornata Marco Cassiani ha avuto al fianco l’intero team di finance e accouting per cui si è parlato di business plain, controllo del credito e via dicendo. "Ringraziamo il professor Cassiani e l’Ateneo di Urbino per aver dato l’opportunità di raccontare la nostra esperienza e per l’impegno nella formazione dei nostri giovani talenti", ha detto Silvia Paci responsabile finanza di Profilglass.